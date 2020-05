Haan : Kita-Betreuung: Eltern fühlen sich allein

Seit Mitte März sind die Kitas in NRW geschlossen. Auch der von der Landesregierung vorgelegte Stufenplan zu einer allmählichen Rückkehr ist umstritten. In Haan fordert der Stadtelternrat Politik und Verwaltung jetzt zum Handeln auf.

Die Stadt Haan will in einer kurzfristig anberaumten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Montag, 8. Juni, die Betreuungssituation in den Kindertagesstätten und Tagespflegeeinrichtungen in einer großen Runde mit allen jeweiligen Trägern und Elternvertretern erörtern. Dabei soll es konkret auch um Optimierung und Verbesserungsmöglichkeiten für überlastete Familien gehen. Dies habe man gemeinsam mit dem Ausschussvorsitzenden Jochen Sack (GAL) festgelegt, heißt es auf Anfrage aus dem Rathaus.

Ab Donnerstag dürfen in NRW mehr Kinder zurück in die Kitas und Tagespflegeeinrichtungen – in der ersten Phase unter anderem Vorschulkinder, die Anspruch auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabe-Gesetz haben, sowie alle Kinder mit Behinderung. Alle Zweijährigen dürfen zurück in die Tagespflege. Geplant ist, dass in einer zweiten Phase ab dem 28. Mai auch alle anderen Vorschulkinder wieder zurück in die Kita dürfen. Ziel sei es, in einer dritten Phase im Laufe des Juni allen Kita-Kindern den Besuch ihrer Einrichtung zu ermöglichen, kündigt Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke an. In welchem Umfang das möglich sein werde, müsse die Landesregierung aber noch entscheiden. Maßgeblich sei dafür die Entwicklung des Infektionsgeschehens. „Auch hier sind wir noch weit von der Normalität entfernt”, betont Warnecke. Selbst in der dritten Phase werde die Betreuung von zwei Tagen pro Woche für die meisten Eltern zu einer echten Belastung, da Job und Kinder parallel laufen müssten. Wer Home-Office mache und gleichzeitig Kindergartenkinder betreue, müsse Nerven aus Stahl haben. „Ich ziehe den Hut vor allen Vätern und Müttern, die diese Doppelbelastung meistern”, lobt die Stadtchefin, bittet aber gleichzeitig weiter um Geduld. Warnecke erhofft sich viel von der anberaumten Jugendhilfeausschuss-Sitzung, denn „so stolz wir in Haan darauf sind, dass wir viele verschiedene Träger in der Kinderbetreuung im Stadtgebiet haben – es hapert mitunter am direkten Austausch”. Der soll jetzt zielgerichtet erfolgen, wozu auch gehört, dass auf Fragen geantwortet wird, die der Stadtelternrat jetzt gestellt hat. Dabei geht es unter anderem um personelle und räumliche Auslastung der einzelnen Einrichtungen sowie um den erwarteten Andrang ab dem 28. Mai. Außerdem erwartet der Stadtelternrat von der Sitzung „ein transparentes System zur Erfassung des Bedarfs aller berechtigten Kinder in den Kitas und Kindertagespflegestellen, zudem ein Konzept, wie dieser Bedarf gedeckt werden soll“. Ausschussvorsitzender Jochen Sack (GAL) fordert zudem, die Stadt solle Beratungs- und Unterstützungsangebote für Kinder und Familien auf ihrer Internetseite besser und verständlicher kommunizieren. Die WLH will von der Stadtspitze erfahren, wie Kindeswohlgefährdungen in der Coronazeit „bestmöglich ausgeschlossen werden können, da die soziale Kontrolle durch Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen fehlt“.