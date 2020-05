Kirchengemeinde : Katholische Pfarren starten Gottesdienste

Besucher müssen sich im Vorfeld digital oder telefonisch anmelden. Es gelten zudem strenge Hygienevorschriften. Die Anmeldung ist im Internet sowie per Telefon möglich und ab Montag geöffnet.

„Wir freuen uns, dass wir am Pfingstwochenende 30./31. Mai, mit den ersten öffentlichen Gottesdiensten beginnen. Natürlich nur eingeschränkt und unter Beachtung der notwendigen Abstands- und Hygieneregeln“, teilt Pfarrer Christoph Biskupek für das Pastoralteam der katholischen Pfarrgemeinden St. Jacobus in Hilden und St. Chrysanthus und Daria Haan mit.

In beiden Pfarreien hatten Arbeitsgruppen an einem Konzept für die Gottesdienste gefeilt. Noch in der Vorwoche sah es so aus, dass es bis einschließlich Pfingstsonntag keinen öffentlichen Gottesdienst geben würde.