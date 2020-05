Gesundheit : „Ich hatte nicht eine Sekunde lang Angst“

Haan Der Haaner Dachdecker Sascha Kockelmann hat sich auf dem Höhepunkt der Corona-Einschränkungen im St.-Josef-Krankenhaus am Darm operieren lassen. Er sagt: „Ich würde es jederzeit wieder so machen.“

Normalerweise ist Sascha Kockelmann ja kein Verfechter akribischer Vorsorge-Untersuchungen. Doch in diesem Fall hat er sich von seiner Frau überzeugen lassen. „In unserem Bekannten- und Familienkreis hatte es in der jüngeren Vergangenheit mehrere schwere Krebserkrankungen gegeben“, berichtet der 51-jährige Haaner: „Als meine Frau dann hörte, dass die Krankenkassen ab 50 die Darmspiegelung als Vorsorgeuntersuchung bezahlen, hat sie mich gleich losgeschickt, einen Termin zu machen.“ Sicher ist sicher.

Zu der Sorge, nun möglichst schnell einen Operationstermin vereinbaren zu müssen, gesellte sich bald eine weitere Hürde: „Das alles passierte ja während des Corona-Lockdowns“, sagt der Haaner: „Ich wusste also gar nicht, ob und wie so eine OP überhaupt funktionieren würde.“ Mal ganz abgesehen von der Frage, ob er sich womöglich einem Ansteckungsrisiko aussetzen müsse.

Zwei kleine Punkte links und rechts des Bauchnabels sind alles, was von dem Eingriff noch zu sehen ist. „Wir haben minimalinvasiv operieren können”, sagt Chefarzt Ehmann. Damit werden chirurgischen Eingriffe bezeichnet, die den Bereich der Verletzung des Körpers durch eine möglichst kleine Einschnittstelle so gering wie möglich halten. Kockelmann war auf diese Weise schnell wieder auf den Beinen – und zu Hause. Dass dies alles während des Corona-Lockdowns geschah, hat der 51-Jährige nach eigenen Angaben überhaupt nicht mitbekommen. „Ich hatte nicht eine Sekunde lang Angst, dass mir etwas passieren könnte“, betont er.

Das hört Cerstin Tschirner gerne: Sie ist Sprecherin der katholischen Krankenhausbetreibergruppe Kplus und hat in den vergangenen Wochen immer wieder berichtet, wie sich die Häuser für die Corona-Zeit aufgestellt haben und wie sie mit den Herausforderungen umgehen. Momentan befindet sich noch ein an Covid 19 Erkrankter in Behandlung im Haus: „Wir haben tatsächlich zwei komplett voneinander getrennte Bereiche im St.-Josef-Krankenhaus geschaffen, sodass es keine Berührungspunkte zwischen infizierten und nicht-infizierten Personen gibt“, erläutert sie. Und Ehmann ergänzt: „Sogar die Klimaanlage ist in zwei Bereiche unterteilt.“ Ansteckungsgefahr quasi gleich null.