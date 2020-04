RP-Aktion : Leser setzen den Frühling in Szene

Leser setzen den Frühling in Szene

Mettmann (arue) „Schicken Sie uns Ihre schönsten Frühlingsfotos“ bat unsere Redaktion ihre Leser, und auch mehrere Tage nach dem Aufruf gehen noch Bilder bei uns ein. Den Mohn setzte Hans Maier-Bode aus Erkrath ins Bild.

Er hat die kräftig roten Blüten auf seiner Terrasse fotografiert. „Den ganzen Sommer kann man sich an ihnen erfreuen.“

Mohn sei „ausgesprochen pflegeleicht“. Sein Tipp an interessierte Hobby-Gärtner: „Zwei dieser Arten eignen sich ausgesprochen gut dazu, die Blütenpracht in Blumenkästen und -kübeln farbstark zu mehren: der hellrot blühende Saat-Mohn (Papaver dubium) und der karminrot blühende Klatschmohn (Papaver rhoeas).“

Das zweite Bild fotografierte RP-Leser Bernhard Stoll. „Am Haltepunkt Mettmann Zentrum erfreuen aktuell zauberhafte blühende Obstbäume Anwohner ebenso wie Reisende. Vor einem stahlblauen Himmel sehr eindrucksvoll. Um welche Baumart es sich handelt, darüber will ich als absoluter Laie nicht spekulieren. In diesen besonders schwierigen Zeiten gewiss ein Lichtblick für die Mettmanner“, findet er.

Das Gewässer setzte Dietrich Bleckmann aus Mettmann in Szene, nachdem er sich an der RP-Aktion bereits mit einem blühenden Obstblütenzweig beteiligt hatte. „Bitte bleiben Sie gesund“ grüßte er. Diesen Wunsch geben wir gerne an alle unsere Leser weiter!