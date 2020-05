Aus dem Polizeibericht : Polizei stoppt Cannabis-Plantage auf Rädern

Haan Eine Verkehrskontrolle am Donnerstagnachmittag wurde einem 21-Jährigen auf der Flurstraße zum Verhängnis. Der Haaner hatte nicht nur Cannabis im Blut sondern auch in seinem Auto: Im Fußraum des Beifahrersitzes stellten die Beamten 9 Cannabispflanzen sicher.

Bevor der junge Mann zur weiteren Beweissicherung zur Polizeiwache Hilden gebracht werden konnte, schauten die Beamten einmal genauer in das Fahrzeug. Im Fußraum des Beifahrersitzes machten sie einen erstaunlichen Fund: Versteckt in einer Einkaufstasche entdeckten sie neun Cannabispflanzen. Der Haaner bestritt, Besitzer der Pflanzen zu sein. Er habe lediglich als Kurierfahrer gedient und den Auftrag gehabt, die Pflanzen an einen ihm unbekannten Käufer zu überbringen.