Haan : Inner Wheel spendet Masken für Kleiderkammer-Team

Haan/Hilden Seit Montag ist das Kleiderkammer-Team in Haan (Friedrich-Ebert-Straße 111-117) wieder im Einsatz. Zu verdanken ist dies einer großzügigen Spende des Inner Wheel Club Hilden Haan Neandertal. Er hat dafür gesorgt, dass allen rund 100 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer kostenfrei eine sogenannte Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff) zur Verfügung gestellt werden kann.

Die Masken genäht hat der syrischen Schneider Amer Mohamad. Er sitzt im Sanitätshaus Vital in Hilden und arbeitet dort unentgeltlich für die Rotary Stiftung Hilden Haan. Der Geflüchtete möchte sich damit für die Hilfe und Unterstützung bedanken, die er und seine Familie in Hilden erfahren haben: „Ich möchte etwas von dem, was wir erfahren durften, zurückgeben.“

Der Inner Wheel Club Hilden Haan Neandertal ist mit den Rotariern eng verbunden. Inner Wheel ist ein Frauen-Service-Club mit aktuell 41 Mitgliedern. Einmal im Jahr veranstaltet der Club einen Weihnachtsbasar im Hildener Bürgerhaus (historisches Rathaus) und unterstützt mit den Erlösen rund zehn förderungswürdige Sozialprojekte in der Region. „Dazu zählt auch die Kleiderkammer Haan“, betont die Präsidentin Marie-Theres Trapp, „in der sich einige unserer Mitglieder auch persönlich engagieren und wo wir aus diesem Grund besonders wirkungsvoll Menschen in Not helfen können.“ Die Kleiderkammer Haan bedankt sich für die 100 Mund-Nasen-Bedeckungen, die eine Wiederaufnahme von Spendenannahme und Verkauf ermöglichen und das Infektionsrisiko für Spender, Kunden und Mitarbeiter reduzieren.