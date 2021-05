Willicher vor Gericht : Cannabis-Prozess: Polizei spricht von professionellen Anlagen

Willich/Tönisvorst Insgesamt sechs Plantagen in Viersen, Tönisvorst, Schwalmtal und Mönchengladbach wurden im November 2020 von der Polizei entdeckt. Die mutmaßlichen Betreiber stehen jetzt vor Gericht.

Kostenpflichtiger Inhalt Im Prozess um sechs Cannabis-Plantagen hat sich nun auch der zweite Angeklagte geäußert. In einer kurzen Erklärung über seinen Verteidiger räumte der 55-jährige Gladbacher am Donnerstag die gegen ihn erhobenen Vorwürfe „teilweise“ ein. Ihm und einem Mann aus Willich wird gemeinschaftliches unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Insgesamt sechs Plantagen in Viersen, Tönisvorst, Schwalmtal und Mönchengladbach wurden im November 2020 von der Polizei entdeckt.