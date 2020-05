Corona-Zahlen : Haan ist ohne Infizierte

Drive-In Probeentnahmestelle Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Haan In der Stadt Haan gab es am Mittwoch keinen labortechnisch bestätigten Coronafall. Damit ist die Gartenstadt die erste in Kreis, in der es null Krankheitsfälle gibt. Laut Kreis Mettmann waren Mittwoch 77 Infizierte gemeldet, davon in Erkrath 6, in Haan 0, in Heiligenhaus 2, in Hilden 11, in Langenfeld 9, in Mettmann 4, in Monheim 7, in Ratingen 16, in Velbert 17 und in Wülfrath 5. Verstorben sind bisher 68 Menschen.

750 Personen gelten inzwischen als genesen. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 4,5. Unser Bild zeigt die Probenentnahme an der Hildener Kontrollstelle, die am Berufskolleg Holterhöfchen untergebracht war.