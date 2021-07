Haan : Eltern sammeln Unterschriften für Luftfilter

Eltern sammeln in Haan Unterschriften für die Anschaffung von Luftfiltern in Klassenräumen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Haan Die „Elterninitiative für Filteranlagen für Haaner Kinder“ sammelt in einer besonderen Aktion Unterschriften. Am Samstag, 24. Juli 2021, wird auf dem Haaner Wochenmarkt vor dem Kodi-Geschäft an der oberen Dieker Straße ein Informationsstand aufgebaut.

Haaner Eltern wünschen sich Raumluft-Filteranlagen für alle Schulen. „Wir sind Eltern von Kindergartenkindern, Grundschulkindern sowie Schulkindern der weiterführenden Schulen“, stellt Jessica Kaczmarczyk die Gruppe vor. „Wir fordern Luftfilteranlagen für alle Schulen, damit ein Unterrichtsausfall in der Zukunft nicht mehr beziehungsweise weniger vorkommt und es für alle sicherer ist.“

Auf dem Markt sollen Unterschriften gesammelt werden, um der von der SPD im Stadtrat eingebrachten und nun dem Bildungsausschuss vorliegenden Forderung nach Filteranlagen für Haaner Kitas und Schulen Nachdruck zu verleihen. Eine entsprechende Online-Petition unter „www.openpetition.de/petition/online/filter-fuer-haaner-kinder“ hatten bis Donnerstagnachmittag 467 Personen unterstützt, 385 aus Haan.

Die Bundesregierung fördert nun auch mobile Filteranlagen mit 80 Prozent Bezuschussung für Räume von Kinder von 0-12 Jahren. Die Eltern fordern solche Filter, um Schulen und Kitas im Herbst möglichst lange und möglichst sicher offen halten zu können.