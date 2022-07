Kitas in Niederkrüchten : Abschied nach 45 Jahren für Marita Heymes

Niederkrüchten Auf in den Ruhestand heißt es jetzt für Marita Heymes: Die 65-Jährige nimmt ihren Abschied in zwei Kitas. Worauf sie sich jetzt freut.

Kaum vorstellbar, dass sich Marita Heymes 45 Jahre um Jungen und Mädchen in Kitas gekümmert hat. Dass bereits ein derart lange Zeitspanne vergangen ist, erstaunt die 65-jährige Overhetfelderin selbst. Ein Zeichen für diese ungewöhnliche lange Treue zu einem Arbeitgeber: Marita Heymes hat in ihrer Laufbahn Generationen betreut. Ihre früheren Kita-Kinder haben inzwischen selbst Nachwuchs. Am Freitag hat Heymes ihren letzten Arbeitstag erlebt in den Kitas „Raupe Nimmersatt“ in Niederküchten-Overthetfeld und in der Kita „Unterm Regenbogen“ in Niederkrüchten-Elmpt. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt sie.