Unwetter in Haan : Präses begutachtet Schäden an Dorfkirche Gruiten

Gruiten Der höchste Geistliche der evangelischen Kirche, Präses Thorsten Latzel, besucht Orte der Flut-Katastrophe, unter anderem Gruiten-Dorf.

Zuhören, trösten, Sorgen wahrnehmen – der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland , Thorsten Latzel, hat in den vergangenen Tagen Orte der Flut-Katastrophe besucht, mit Betroffenen geredet und Hilfe versprochen. Nach Euskirchen und Bad Neuenahr schaute er sich am Mittwoch die Schäden in Gruiten-Dorf an. Dort war am Mittwoch, 14. Juli, die Düssel über ihre Ufer getreten und hatte neben der Kirche auch viele Häuser überschwemmt.

Latzel verspricht in der Pressekonferenz in Gruiten Soforthilfen in Höhe von rund vier Millionen Euro. 10.000 Euro soll jede Gemeinde erhalten, die sie dann an Betroffene verteilen können. „Die Menschen vor Ort wissen am besten, wer jetzt das Geld am dringendsten benötigt“, so Latzel.