Nach dem Hochwasser : Im Kreisgebiet starten Spenden-Aktionen

Kathleen Graf, Assistentin der Geschäftsführung bei der Bäckerei Schüren, präsentiert das „Flut-Brot“. 50 Cent zahlen die Kunden pro Laib mehr, weitere 50 Cent legt der Bäcker drauf. Die so gesammelte Summe soll Bäcker in den Hochwasserregionen unterstützen, die alles verloren haben. Foto: Ute Neubauer

Hilden/Haan Die Bilder sind eindrücklich, die Not in den Hochwassergebieten – ob nah oder fern – ist groß. Zahlreiche Geschäftsleute haben deshalb begonnen, Geldspenden zu sammeln. Und auch das DRK im Kreis Mettmann ist dabei.

Die Menschen nicht nur in Hilden und Haan sind erschüttert von den Trümmer- und Schlammbildern nach dem Unwetter-Hochwasser. Dachten viele zunächst, dass es dieses Mal die hiesige Region schlimm erwischt hat – mit Überflutungen in Gruiten, Haan und Hilden – so setzt sich seit einigen Tagen diese Erkenntnis durch: An der Ahr, in der Eifel und in der Region Aachen hat es die Bewohner weit härter getroffen. Deshalb wollen die Menschen im Kreis Mettmann helfen.

Unter anderem in der Bäckerei Schüren wird zur Zeit das „Flut-Brot“ verkauft – nach einer Idee der Handwerksbäcker der Region. Ein beliebtes Brot aus dem Sortiment trägt die grüne Spendenbanderole. Die Kunden zahlen 50 Cent mehr als normalerweise – und der Bäcker legt nochmals 50 Cent drauf. So kommt pro Laib Flutbrot ein Euro zusammen. Mit dem Geld soll gezielt Bäckern in den Flutregionen geholfen werden, die alles verloren haben.

Info Spendenkonto des Roten Kreuzes Mettmann Rasche Hilfe Um vor Ort helfen zu können, bittet das Deutsche Rote Kreuz um Geldspenden auf dieses Konto: IBAN: DE63370205000005023307; BIC: BFSWDE33XXX; Stichwort: Hochwasser. Vor Ort werde gerade geprüft, was benötigt wird. Daher bittet das DRK, von privaten Sachspenden abzusehen.

Die Metzgerei Rauschmann/Valbert/Hennig hat Nachschub produziert von der Lucky-Luke-Fleischwurst. „Für vier Wochen gibt es unsere leckere Gold Prämierte Fleischwurst im Lucky Luke dem Hilfsbereiten Cowboy Design“, schreibt Alexander Hennig in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Gruiten kommst“. 50 Prozent der Einnahmen der Wurst sollen wir am Ende der Verkaufsaktion an die Hochwasserhilfe des Bürger- und Verkehrs-Verein Gruiten (BVV Gruiten, Konto DE76 3035 1220 0000 3211 66, Verwendungszweck "Hochwasserhilfe Gruiten") gespendet werden; der Betrag werde noch um 500 Euro aufgestockt, verspricht der Metzger.

Vier Wochen lang gibt es die prämierte Fleischwurst im Lucky-Luke-Helfender-Cowboy-Design bei der Metzgerei Rauschmann in Gruiten. Die Hälfte der Einnahmen plus 500 Euro sind für die Hochwasserhilfe des Bürger- und Verkehrsvereins Gruiten bestimmt. Foto: Metzgerei Valbert/Hennig

In einem Spendenaufruf schreibt der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes: An den betroffenen Orten wird gerade geprüft, was überhaupt benötigt wird. Daher bittet das DRK derzeit von privaten Sachspenden abzusehen. Für die Grundversorgung von Betroffenen und Einsatzkräften ist bereits gesorgt. Wenn konkrete Bedarfe an Sachspenden entstehen, erhält das DRK Informationen aus den betroffenen Orten und wendet sich dann kurzfristig an die Öffentlichkeit.

Auch wenn Menschen aus dem Kreis gerne helfen möchten: „Bitte fahren Sie nicht in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete hinein! Sie könnten sich und andere damit in Gefahr bringen“, mahnt das DRK. Die Menschen vor Ort werden durch Einsatzkräfte des DRK und anderen Hilfsorganisationen, der Feuerwehr und dem THW versorgt. Vielerorts werde die Hilfe lokal organisiert und koordiniert. Freiwillige Helfer in den betroffenen Gebieten sollten sich an die jeweiligen Kreisverwaltungen oder Einsatzleitungen wenden, die die Katastropheneinsätze koordinieren.

Im Kreis Mettmann hat das Unwetter vor allem die Städte Erkrath und Velbert-Langenberg getroffen – hier mussten sogar Stadtgebiete evakuiert werden. In Gruiten wurde der DRK-Stützpunkt am Gut Zur Mühlen überflutet. Zahlreiche Helfer und Helferinnen des DRK waren kreisweit sofort zur Stelle und halfen wo sie können – zum Beispiel bei der Verpflegung der Einsatzkräfte. Insgesamt wurden vom DRK über 1000 warme Mahlzeiten an Helfende unter anderem der Feuerwehr, des THW und die eigenen Einsatzkräfte ausgegeben.