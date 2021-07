Hilden : Sicher unterwegs mit dem Mobi-Pass

Hilden/Haan Verkehrssicherheitsberater der Polizei binden in fast allen der insgesamt rund 230 Kitas im Kreis Mettmann Eltern, Erzieherinnen und Erzieher sowie die Kinder bereits im Vorschulalter aktiv in ein Fußgängertraining ein. Das haben bald fast 460.000 Mädchen und Jungen absolviert.

Wie bewegt sich mein Kind sicher im Straßenverkehr? Worauf muss es beim Überqueren der Straße achten, und wie kommt es unbeschadet zu Fuß oder auf dem Fahrrad zur Schule oder zu Freunden? Diese Fragen stellen sich im Kreis Mettmann etliche Eltern. Der Kreispolizeibehörde Mettmann liegt die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen im Straßenverkehr ebenfalls besonders auf dem Herzen. Genau an dieser Stelle kommt der so genannte "Mobi-Pass" ins Spiel, der im Jahr 2021 die Farbe violett erhalten hat.

In fast allen der insgesamt rund 230 Kitas im Kreis Mettmann werden Eltern, Erzieherinnen und Erzieher sowie die Kinder bereits im Vorschulalter aktiv in der Fußgängertraining eingebunden. Gemeinsam mit den Verkehrssicherheitsberaterinnen und -beratern lernen die Kinder dabei, wie sie sicher eine Straße überqueren und wie sie sich auf dem Bürgersteig verhalten sollten. Nach mehreren Trainings und erfolgreicher Teilnahme erhalten die Kinder dann den ersten Stern auf ihrem Mobi-Pass.

Den zweiten Stern können die Kinder dann in der Grundschule bekommen. Die Fußgängertrainings werden noch einmal intensiviert und zudem werden die Kinder nach und nach ans Radfahren und die Radfahrregeln herangeführt, was auch im Sachkundeunterricht begleitet wird. Außerdem geht es in der „Busschule" darum, wie man sich als Fahrgast im Bus sicher bewegt.