Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zehn neue Krankheitsfälle

Kreis Mettmann Das Kreisgesundheitsamt Mettmann meldet für Donnerstag einen weiteren Todesfall und zehn neue Corona-Kranke im Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht leicht zurück.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 106 Infizierte erfasst, 3 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 26 (+3), in Haan 3 (-3), in Heiligenhaus 10 (-1), in Hilden 13 (+/-0), in Langenfeld 8 (+/-0), in Mettmann 3 (+1), in Monheim 11 (-1), in Ratingen 17 (+/-0), in Velbert 14 (+4) und in Wülfrath 1 (+/-0).