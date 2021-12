Einbruch in Bäckerei : Täter brechen Spinde und Tresor auf

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen.

Haan Unbekannte sind am Wochenende in die Geschäftsräume einer Bäckerei an der Thunbruchstraße in Gruiten eingebrochen. Angaben der Polizei zufolge hatte sich die Tat in der Zeit von vergangenem Samstag (4.

Dezember), 16.30 Uhr bis Sonntag, 4 Uhr, ereignet.

Dazu hebelten die Täter eine elektrische Schiebetür im Eingangsbereich auf. Die Geschäftsräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht, dabei wurden auch die Spinde der Mitarbeiter sowie ein Tresor gewaltsam geöffnet. Mit einem geringen vierstelliger Betrag flüchteten die Einbrecher vermutlich über den Einstiegsweg in unbekannte Richtung. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. Ermittlungen wurden aufgenommen. Wer Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben kann, erreicht die Polizei in Haan unter Telefon 02129 9328-6480.

