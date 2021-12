Am Kirchplatz in Kaldenkirchen : Mann raubt das Wechselgeld von der Theke

Die Polizei sucht einen 25- bis 35-jährigen Mann mit dunklen Haaren, der am Sonntag in einer Bäckerei das Wechselgeld raubte. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kaldenkirchen Beim Bezahlen einer Kundin in der Bäckerei am Kirchplatz in Kaldenkirchen raubte ein unbekannter Mann am Sonntag das Wechselgeld von der Theke und flüchtete mit einem weißen Damenfahrrad.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(hb) Das Wechselgeld auf der Theke hat ein Unbekannter am Sonntag in Kaldenkirchen erneutet. Gegen 12.15 Uhr stieß ein Mann in einer Bäckerei am Kirchplatz eine 45-jährige Kundin aus Nettetal zur Seite und raubte ihr Wechselgeld. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Unbekannte auf einem weißen Damenfahrrad. Der Täter war etwa 25 bis 35 Jahre alt und hatte kurze schwarze Haare. Er trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und Turnschuhe. Das weiße Damenfahrrad besaß einen Fahrradkorb vorne. Hinweise an die Polizei unter 02162 3770.

(hb)