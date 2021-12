Polizei bittet um Hinweise : Erneuter Einbruch in Sonsbeck

Sonsbeck Erneut sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Sonsbeck eingedrungen. Das ist der zweite Einbruch seit Beginn dieser Woche.

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag, 14.50 Uhr, auf Dienstag, 15.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf der Mauer eingebrochen. Sie schlugen die Terrassentür ein und gelangten so in das Gebäude. Im Haus durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.