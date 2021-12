Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz sinkt leicht auf einen Wert von gut 255

Kreis Mettmann 112 Neu-Erkrankungen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Montag. Die Zahl von Corona-Patienten in Krankenhäusern bleibt hoch, die Zahl von Personen in Quarantäne steigt weiter.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 2868 (+102) Infizierte erfasst, davon in Erkrath 337 (+3; 7 neu erkrankt), in Haan 130 (+7; 7 neu), in Heiligenhaus 167 (+6; 6 neu), in Hilden 363 (+10; 11 neu), in Langenfeld 375 (+12; 14 neu), in Mettmann 179 (+12; 12 neu), in Monheim 278 (+8; 10 neu), in Ratingen 504 (+19; 19 neu), in Velbert 455 (+21; 22 neu) und in Wülfrath 80 (+4; 4 neu).