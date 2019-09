Oldtimer-Treffen in Grevenbroich : Stelldichein der rollenden Oldies

Oldtimer-Treffen in Grevenbroich

Grevenbroich Vom 91 Jahre alten Ford Modell A bis zum Fiat 500 von 1971 reichte die Bandbreite beim ADAC-Oldtimer-Nostalgietag. Wegen des schlechten Wetters waren aber deutlich weniger Oldies als sonst zu sehen.

Das schlechte Wetter mit zum Teil ergiebigen Regenfällen führte am Sonntag Regie: Es kamen deutlich weniger Fahrzeuge. Die Verweildauer auf dem ADAC-Gelände war deutlich kürzer – und die Fahrzeuge waren im Schnitt jünger, weil die ganz großen automobilen Kostbarkeiten offenbar von ihren Besitzern in der Garage gelassen wurden. Zu sehen und zu staunen gab es trotzdem genug.

Jürgen und Antje Linnertz aus Neuss hatten keine Sekunde gezögert, mit ihrem 65 Jahre alten Porsche Carrera teilzunehmen. „Das ist heute unsere erste Ausfahrt“, erklärte Antje Linnertz. „Das Fahrzeug war 1954 als Rennwagen in die USA ausgeliefert worden. Der mausgraue Flitzer sei dann in Deutschland so umgebaut worden, dass er die Straßenzulassung bekam. Gerhard Erdmann nutzt seinen NSU RO 80 als Alltagsauto. Die 263.000 Kilometer schaffte das Fahrzeug mit nur zwei Wankelmotoren. Kenner wissen, dass das eine beachtliche Leistung ist.