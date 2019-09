Stadtteilgespräch in Grevenbroich : Debatte um Gustorfer Infrastruktur

Foto: Carsten Sommerfeld Mehrere Beschwerden gab es zur Erlenstraße – wegen Rasern und wegen zu wenig Platz bei Gegenverkehr, wenn eine Seite zugeparkt ist.

Gustorf/Gindorf Baumöglichkeiten, Verkehr und Einzelhandel waren Thema beim Stadtteilgespräch mit Bürgermeister Klaus Krützen.

Die Zukunft von Gustorf und Gindorf sowie ihre Infrastruktur waren Thema beim Stadtteilgespräch mit Bürgermeister Klaus Krützen. Zwischen Verwaltung und den rund 30 Teilnehmern kam es zur lebendigen Diskussion etwa über Baumöglichkeiten. Das Baugebiet Gustav-Mahler-Straße mit 250 Wohneinheiten kommt seit Jahren nicht voran, weil einige Grundstückseigentümer Flächen nicht – oder nicht zum angebotenen Preis – verkaufen wollen. Beigeordneter Florian Herpel konnte keinen neuen Sachstand mitteilen. „Wir wollen, dass irgendwann unsere Kinder im Ort bauen können“, erklärte ein Teilnehmer.

FDP-Ratsherr Markus Schumacher wies auf einen Antrag von CDU und FDP hin, dass die Stadt eine andere Fläche in Gustorf/Gindorf in Angriff nehmen solle, wenn sich nicht in diesem Herbst eine Lösung abzeichne. „Wir müssen irgendwann einen Schnitt machen.“ Vermieden werden müsse aber, „dass dann in einem anderen Stadtteil gebaut wird und wir gucken zu.“ Eine Alternative vor Ort könnte eine Fläche im Süden von Gindorf zwischen L116 und Provinzstraße sein.

Ein Thema, das vielen unter den Nägeln brennt: der Verkehr. Beschwerden gab es etwa über Raser auf der Erlenstraße, die Stadt will öfter kontrollieren. Ein weiteres Problem: Wegen vieler parkender Fahrzeuge würden dort Autos bei Gegenverkehr nicht aneinander vorbeikommen, es komme zu gefährlichen Situationen. Als Lösung wurden Haltebuchten angeregt. Ein anderer Stein des Anstoßes: Autofahrer, die an der Provinzstraße am Kassenautomat der Sparkasse auf dem Gehweg parken würden.