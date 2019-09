Nach Büroschluss in Grevenbroich : Der Feierabendmarkt ist bereit für die neue Saison

2020 beginnt der Feierabendmarkt bereits Ende April, nicht wie bislang im Mai. Am Konzept des Publikumslieblings ändert sich nichts. Foto: Andrea Istas

Grevenbroich Zwar stehen in diesem Jahr noch zwei Ausgaben der beliebten Veranstaltung bevor. Der Blick fällt organisatorisch aber bereits Richtung 2020. Denn dann wird Gartenschau-Jubiläum gefeiert, was sich auch rund ums Marktkonzept spiegelt.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Diese fußballerische Binse ist wahr und lässt sich auf andere fortlaufend stattfindende Ereignisse übertragen. Zum Beispiel auf das Erfolgskonzept „Feierabendmarkt“. In den kommenden Wochen stehen zwar am 2. und 16. Oktober zwei Ausgaben dieses stark frequentierten Formats an. Der Blick der Organisatoren fällt aber bereits in die Zukunft.

„Natürlich gibt es im kommenden Jahr weiterhin den Feierabendmarkt“, erklärt Andrea Istas, Geschäftsführerin des für die Organisation verantwortlichen Stadtmarketings. „Veränderungen am Konzept sind nicht vorgesehen“, führt sie aus. Aber natürlich wird es Erweiterungen und Neuerungen geben. Die wichtigste ist der Auftakt, der ist bereits für den 29. April 2020 angedacht – bislang ging es immer im Mai los. „Im kommenden Jahr steht das Gartenschau-Jubiläum an“, erklärt die Stadtmarketing-Chefin den 25. Jahrestag. Und weil die Schlossstadt dieses Ereignis „natürlich“ mit verschiedenen Terminen und Events feiert, wird der „Feierabendmarkt“ Teil der Fête. Anlässlich des Auftakts unmittelbar vor Beginn des Monats Mai „könnten wir uns vorstellen einen Maibaum auf dem Marktplatz zu platzieren“.

Info Genießen und verweilen nach Dienstschluss Termine Mittwoch, 2. sowie 16. Oktober finden die beiden letzten Feierabendmärkte dieser Saison statt. Ausblick 2020 geht das Projekt in sein fünftes Jahr. Geplant ist, den ersten Markt bereits am 29. April – auch im Kontext zu den Feierlichkeiten rund um den 25. Geburtstag der Landesgartenschau – stattfinden zu lassen.

Weitere wichtige Veränderung wird bei der fünften Auflage im kommenden Jahr dann die Kooperation mit „Café Extrablatt“ sein. „Es sieht so aus, als würde die Außengastronomie erweitert“, berichtet Andrea Istas über die Ausweitung auf das Areal, was bislang für die Foodtrucks und Verkaufsbuden genutzt wurde. „Da finden wir auf jeden Fall ein Arrangement mit Umit Böcü“, sagt sie über entsprechende Gespräche mit dem Geschäftsführer. Gemeinsam sei man entschlossen, eine „praktikable Lösung“ zu finden. Ebenfalls in trockenen Tüchern ist die zukünftige Zusammenarbeit mit Stefan Wehlings und dem von ihm geleiteten, dann längst an alter Adresse wieder eröffneten Café Kultus. „Die Open Air Lounge findet viel Anklang“, wissen die Beteiligten. Dass es bei Grevenbroichs Genussmarkt eben keine Musik aus der Konserve, sondern musikalisch Handgemachtes mit Potential gibt, ist einer der Pluspunkte und sorgt für Attraktivität. Ebenso wie das von der katholischen Kirche Ergänzungsprogramm. „Auch St. Peter und Paul ist wieder partiell dabei“ - übrigens am 2. Oktober mit einem Flötenkonzert des Ensembles „Charivari“, das eine spanische Nacht als „Una Noche Espanola“präsentiert. „Die Akustik in Peter und Paul wie geschaffen für den Flötenklang, sagt Ensemble-Mitglied Marion Auler.

„So wie es ist, soll es weiter sein“, sagt Andrea Istas über den Genuss nach Büroschluss an Grevenbroichs Marktplatz. „Das Improvisierte und manchmal leicht Provisorische ist genau das, was wir wollen.“ Die Liste weiterer Anbieter, die mit ihren Foodtrucks Teil des Erfolgs sein möchten, ist lang. „Das ist auch deshalb wichtig, weil wir dann für Notfälle Gastronomen als Stand by haben, die, wenn jemand ausfällt, einspringen können“, sagt Istas über die Warteliste.