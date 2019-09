Musik in der Villa Erckens : Udo Klopke spielt in der Villa Erckens

Grevenbroich Sie haben sich längst über die Stadtgrenzen hinaus ihren guten Ruf erspielt: die Grevenbroicher Gitarrenwochen. Zum bereits elften Mal findet jetzt dieser Konzertreigen statt.

Udo Klopkes Songs sind angesiedelt zwischen Rock und Pop, den schottischen Highlands und den Clubs von New Orleans, und sie handeln vom Weggehen und Ankommen, vom Lieben und Entlieben, von schönen Beduinentöchtern und Weltumsegelungen. Man kann den virtuosen Gitarristen und Sänger durchaus als einen umtriebigen Menschen bezeichnen. Gebürtig aus Quakenbrück, zieht er Mitte der Neunziger Jahre in das Rheinland, schafft den Sprung zum Profimusiker und spielt für etliche CD-, TV- und Event- Produktionen und Künstler im In- und Ausland. Unter anderem arbeitete er mit Seal, Marla Glen und für das Damen-Quartett Babaji. Beeinflusst durch Toto, Sting, die Beatles, Country, Jazz und Blues, startete er vor zehn Jahren seine erste Band unter seinem Namen, spielte in zahlreichen Clubs und auf Festivals. Klopke ist aber auch ein exzellenter Unterhalter, der immer wieder die Nähe zu seinem Publikum sucht, es in den Abend einbindet, Songs erklärt, und solange groovt, bis auch der letzte Fuß im Saal mitwippt. Am Schlagzeug begleitet ihn Jan Winstroer, der zur Band von Wolf Maahn gehört. Markus Bender am Bass spielte mit Hildegard Knef, den Münchner Symphonikern und beim Circus Roncalli.