Vereine mit Spenden bedacht : Vereine aus Grevenbroich erhalten Fördersummen

Grevenbroich Seit 2012 unterstützt die NEW Ehrenamtler in der Region mit einem jährlichen Förderbetrag von 70.000 Euro. Seit Beginn der NEW-Vereinsförderung konnten so bereits mehr als 1400 Projekte Aktionen unterstützt werden.

Sie zeichneten sich durch soziales Engagement, Nachhaltigkeit, Innovation und Kreativität aus. Jetzt hat die Jury wieder insgesamt 96 Vereine ausgewählt, die sich über einen Scheck aus dem Fördertopf freuen dürfen.

Von den jetzt bedachten Vereinen kommen fünf aus Grevenbroich, zwei aus Jüchen und zwei Vereine sind in Korschenbroich ansässig. Zu den geförderten Projekten gehören unter anderem Aktionen bei denen Eigeninitiative, soziales Engagement, Nachhaltigkeit. Zukunftsperspektive, Originalität, Innovation und Kreativität im Vordergrund standen. Letztlich alles Kriterien, die den sogenannten Kitt einer Gesellschaft darstellen und das Miteinander fördern. 30 Vereine aus Mönchengladbach, Grevenbroich, Jüchen und Korschenbroich werden bei der ersten Halbjahresausschüttung 2019 gefördert. Darunter sind die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Neuenhausen 1668, der Tennisclub Welchenberg Neuenhausen, der 1. FC Grevenbroich-Süd 1912/77, der Förderverein KiGa Abenteuerland in Grevenbroich sowie derTennis-Club Blau-Weiß Wevelinghoven, VfB 08 Hochneukirch, FSV Jüchen 1894, die Diakonie Rhein-Kreis Neuss, Kindertagesstätte Korschenbroich und der Korschenbroicher Leichtathletik Club.

Auch für die zweite Halbjahresausschüttung 2019 können Vereine ab sofort ihre Bewerbung per E-Mail an vereinsfoerderung@new.de senden. Stichtag ist der 31. Dezember. Weitere Informationen zur Vereinsförderung gibt es über die Homepage, die via www.new.de/vereinsfoerderung erreichbar ist.

(NGZ)