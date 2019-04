Draußen essen und genießen nach Dienstschluss : Vierte Saison für den Feierabendmarkt in Grevenbroich

Vierte Saison für den Feierabendmarkt in Grevenbroich

Essen und Genuss nach Dienstschluss – dieses erfolgreiche Konzept wird fortgesetzt. Das Konzept für die Feierabendmärkte steht: Neue und bewährte Food-Trucks wurden gebucht. Der Startschuss fällt am 15. Mai.

Die Planungen für die inzwischen vierte Feierabendmarkt-Saison sind abgeschlossen, die Verträge mit den Anbietern von Kulinarischem und Getränken unterzeichnet. Ab dem 15. Mai soll das Konzept aus Essen und Genuss unter freiem Himmel nach Dienstschluss wieder für einen vollen Marktplatz sorgen – wie bereits in den vergangenen drei Jahren.

Entgegen im Vorfeld gemachter Ansagen hat sich am Konzept nichts verändert: Im zweiwöchigen Rhythmus soll vor dem Rathaus jeweils „geschlemmt werden, was das Zeug hält“, wie (Noch-) Stadtmarketing-Geschäftsführerin Lena Lüken Appetit macht. „Die Öffnungszeiten bleiben aus organisatorischen Gründen wie in den Vorjahren bestehen“, führt sie aus. Und das Café Kultus wird, allen Um- und Ausbaumaßnahmen zum Trotz, mit der „Open Air Music Lounge“ Bestandteil der Sause bleiben. Sie wird zu den ersten Terminen auf der Fläche des Marktplatzes mit eingebunden.