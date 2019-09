Fußgängerzone in Grevenbroich : Sozialdemokraten kritisieren im Poller-Streit CDU und UWG

Grevenbroich Die Debatte um die geplanten, automatisch versenkbaren Poller an der Fußgängerzone und das Vorgehen der Stadtverwaltung geht weiter.

Im Bauausschuss hatte die Verwaltung die Politiker informiert, dass sie an drei Zugängen die versenkbaren Sperranlagen installieren werde. Anlass war ein SPD-Antrag, den Lieferverkehr auf die erlaubten Zeiten zu begrenzen. Nach der Sitzung hatten CDU und UWG kritisiert, dass es für diese Poller gar keinen Beschluss des Bauausschusses gebe. Die Verwaltung hatte die erforderlichen 60.000 Euro in den Etat 2019 eingebracht – und den habe der Rat beschlossen, heißt es im Rathaus. Dieser Beschluss reiche aus. CDU-Fraktionschef Wolfgang Kaiser merkte dazu an, dass „man als Ehrenamtler nicht den mehrere hundert Seiten starken Haushalt Zahl für Zahl durchgehen“ könne, „da hat die Verwaltung eine Bringschuld“, so der Politiker. „Wolfgang Kaiser ist Fraktionsvorsitzender. In dieser Funktion sollte man die eine oder andere Zahl parat haben und in groben Zügen wissen, welche Positionen im Haushalt stehen“, kontert nun SPD-Ratsherr Holzgräber, „zumal auch die CDU dem Etat zugestimmt hat.“