Nach Einbruch in Grevenbroich : Zeuge verfolgt Tatverdächtigen und hält ihn auf

Grevenbroich Ein Zeuge beobachtet, wie zwei mutmaßliche Einbrecher über den Balkon flüchten. Er nahm die Verfolgung auf. Wie die Polizei später feststellte, trug einer der Festgenommenen ein Einhandmesser bei sich.

(NGZ) Unmittelbar nach dem Einbruch in ein Haus „Am Bendgraben“, konnten die mutmaßlichen Täter am frühen Mittwochabend, 25. September, festgenommen werden – dank eines aufmerksamen und couragierten Zeugen. Der hatte, wie die Polizei am Donnerstag berichtete, um 18.15 Uhr unter der 110 einen Notruf abgesetzt, weil er zwei Täter über den Balkon hatte flüchten sehen. Der Zeuge nahm außerdem gleich selbst die Verfolgung auf und konnte, zusammen mit einem weiteren Passanten, einen der Verdächtigen an der Straße "Am Busch" fassen. Polizeibeamte, die nur wenig später vor Ort eintrafen nahmen den 18-jährigen mutmaßlichen Einbrecher fest und legten ihm Handschellen an. Das war offenbar keine verkehrte Maßnahme, denn wie sich bei der Durchsuchung herausstellte, trug der Festgenommene laut Polizeibericht ein Einhandmesser griffbereit bei sich. Der zweite Tatverdächtige flüchtete zunächst in Richtung eines angrenzenden Waldes, wo ihn ein Diensthundeführer und weitere Polizeibeamte kurz darauf stellen konnten und festnahmen. Es handelt sich um einen 22-jährigen Mann aus Polen. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Duo offenbar durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Einfamilienhaus eingestiegen war und Bargeld, Uhren sowie Ausweisdokumente gestohlen hatte. Am Einbruchsort gesicherte Spuren führten außerdem zu einem konkreten Tatverdacht gegen die zwei Festgenommenen. Beide Männer wurden ins Polizeigewahrsam eingeliefert und am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle erließ. Die Ermittlungen des Fachkommissariats der Kripo dauern an. Geprüft wird auch, ob die Männer noch für weitere Einbrüche als Täter in Betracht kommen.