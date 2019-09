Natur und Umwelt in Grevenbroich : Kita-Kinder als Landschaftsgärtner für einen Tag

Noithausen Um Aufgaben in der Natur kennenzulernen, durften sich die Kindergartenkinder aus Noithausen bei Landschaftsbauer Alexander Fonken und dessen Betrieb umgucken.

Anlässlich der bundesweit durchgeführten und vor neun Jahren initiierten Aktion „Kleine Landschaftsgärtner in Aktion“ öffnete der Betrieb Vorschulkindern des katholischen Kindergartens Sankt Mariä Geburt seine Türen. Das Unternehmen ist eines von 38 Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen in NRW die sich an der Initiative beteiligen, um sich in der Gegend zu positionieren und schon den Jüngsten zu zeigen, welche Arbeiten es rund um Natur und Landschaft gibt. „Ziel ist es, die Kinder mit dem Beruf des Landschaftsgärtners vertraut zu machen und vor allem für die Arbeit in der Natur zu begeistern“, erklärt Alexander Fonken. Letztlich geht es auch darum, zu vermitteln, was in der Natur wächst und bloß gut ausschaut, aber giftig, also unverzehrbar, und was essbar ist.