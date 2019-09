Werbung aus Grevenbroich : Das ist die kreative Welt von Frank Vogelsang

Frank Vogelsang gründete 1991 eine nach ihm benannte Konzeptagentur und wurde jetzt mit Partner Gerhard Nonnenmacher zur „Agency of the Year“ gekürt. Foto: Anja Tinter

Kapellen In der Südstadt gegründet, kreiert Frank Vogelsang in der von ihm geleiteten Werbeagentur VOON inzwischen aus Kapellen Kampagnen für Automobil-Konzerne. In seiner Freizeit spiel der erklärte Familienmensch in einer Band.

Wie so viele Erfolgsgeschichten der Neuzeit begann auch die von Frank Vogelsang in einer Garage. Sie gehörte seinen Eltern, stand in der Südstadt und dort tüftelte der inzwischen 53-Jährige die ersten kreativen Ideen aus. Das war 1991. Dass seine Agentur 28 Jahre später zur „Agency of the Year“ gekürt würde, konnte er damals nicht ahnen.

„Ich freue mich über die Auszeichnung. Aber ich bin nicht stolz“, winkt er bescheiden ab. Die von ihm und Gerhard Nonnenmacher geführte Agentur VOON, die sich aus den beiden ersten Anfangsbuchstaben der Nachnamen zusammensetzt, „ist nicht mein Lebenswerk“. Seinen Beruf mit allen Herausforderungen liebt er. „Ich bekomme jeden Tag ein neues Problem auf den Tisch. Das möchte ich kreativ lösen“, lautet seine Einstellung Ehrgeiz nach dem Prinzip „geht nicht, gibt’s nicht“ zu entwickeln.

Info Miese Schullaufbahn, glänzende Karriere Privates In Grevenbroich geboren, ist Frank Vogelsang seiner Heimatstadt treu geblieben. Der Familienvater spielt in seiner Freizeit in einer Band Gitarre. Agentur Aus Kapellen kreiert die Werbeagentur Kampagnen für Automobilmarken. Eine Dependance der Agentur befindet sich in Mannheim.

Ursprünglich an der Seite seines Jugendfreundes Thomas Strerath gestartet, konnte der Mann, der laut Eigenaussage ein „ganz schlechter Schüler“ war, und nach seinem Hauptschulabschluss zunächst eine klassische Lehre als Schilder- und Lichtreklamehersteller absolvierte, eher er sich an der Meisterschule in Freiburg anmeldete und parallel „anfing, über Design nachzudenken“, eine Reihe großartiger Erfolge verbuchen. 2001 gewann er beispielsweise den Pitch um die Markteinführung des Hyundai Coupes ebenso wie die Auszeichnung „Brand of the Year“ 2018 mit Mitsubishi Motors.

„Ich bin bereit, Sisyphos-Arbeit zu verrichten“, bekennt er und am liebsten trifft er „schnell und direkte Entscheidungen“. Selbstironisch und durchaus augenzwinkernd blickt er auf seinen Beruf als Kreativer, „mich interessiert, ob die Aufgabe gut ist. Nicht das Geld“ und bekennt: „meinen Beruf mache ich gerne, denn er macht mir Spaß“. Pro Bono engagiert sich die inhabergeführte Kreativagentur, die auch eine Dependance in Mannheim hält, an der Mannheimer Abendakademie, „das ist nicht wischiwaschi, da kann ich ein bisschen helfen“. Auch Martina Suemann unterstützte er in ihren Anfängen von „Mein Grevenbroich“.

Und weil auch in der Zusammenarbeit mit Gerhard Nonnenmacher („wir ticken sehr ähnlich“) und den etwa 40 Mitarbeitern harmonisch ist („ich bin so gar kein hierarchisch denkender Typ“), „brauch ich auch keine sechs Wochen Urlaub. Das ist hier alles sehr gut“, sagt er auch mit zufriedenem Blick über den Sitz der Agentur an Gut Heckhausen – einem stylischen Idyll. „Irgendwann sah ich, das Gebäude wurde umgebaut“, erinnert er sich an die erste Kontaktaufnahme mit dem damaligen Besitzer. Dann gab es zusammen mit den Mitarbeitern einen Vor-Ort-Check und seitdem wurde „sukzessive umgebaut, wie wir es wollen“.