Verkaufsoffener Sonntag in Grevenbroich : Erster Herbstzauber startet mit Weinprobe

Grevenbroich Erstmals unter neuer Leitung lockt das Stadtfest „Herbstzauber“ mit neuem Konzept. Geblieben ist der traditionelle verkaufsoffene Sonntag.

„Eine Premiere“, wie sich Werbering-Chefin Lene Dunt und Mit-Organisatorin Jenny Goergens freuen. Händler aus drei verschiedenen Regionen von der Pfalz bis zur Mosel, präsentieren im Ausschank, was es an köstlichen Sorten aus ihrer Region zu trinken gibt. „Altbewährtes erhalten und neue Ideen zu einem gelungen Fest zu vereinen, dafür wurde so mancher Feierabend geopfert“, beschreiben die Organisatorinnen die Vorarbeit. Denn die traditionell vom Werbering veranstaltete Sause ist „über die Stadtgrenzen hinaus beliebt“, und natürlich wollen die neuen Organisatoren die angestammte Klientel weiter begrüßen können – und am liebsten noch neue Gäste hinzugewinnen.