Kostenpflichtiger Inhalt: Kraftwerke in Grevenbroich : RWE-Block Cäsar geht in die Sicherheitsbereitschaft

Der alte Teil des Kraftwerks Neurath besteht aus fünf Blöcken. Cäsar, der nun vom Netz gegangen ist, befindet sich in der Mitte des Quintetts. Im Hintergrund die beiden neuen BoA-Blöcke. Foto: Jörg Mettlach/RWE Power

Neurath Am Freitag ab 21.16 Uhr wird der 300-Megawatt-Block C im Kraftwerk Neurath heruntergefahren – vermutlich für immer. Als fünfter RWE-Block wechselt Cäsar in die Sicherheitsbereitschaft. Seit einem Jahr wurde der Schritt geplant.