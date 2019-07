Landesgartenschau in Grevenbroich vor 25 Jahren : Stadt plant Gartenschau-Jubiläum

Koordinator Heinz Laumann (l.) und Bürgermeister Klaus Krützen mit Gartenschau-Maskottchen Beni Biber. Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich Koordinieren soll der ehemalige Gartenschau-Prokurist Heinz Laumann.

Im kommenden Jahr steht das Silberjubiläum der Landesgartenschau an, die 1995 Grevenbroich nachhaltig verändert hat. Ein Konzept der Stadt, wie das 25-Jährige begangen werden soll, fehlt bislang. Die Fraktion „Mein Grevenbroich“ hatte eine Konzeption gefordert, in der Ratssitzung hakte jetzt Fraktionsvorsitzende Martina Suermann nochmals nach. „Die Zeit rennt uns davon“, mahnte sie.

Bürgermeister Klaus Krützen kündigte jetzt an, wie es weiter gehen soll. Vereine, Politik und Geschäftswelt haben laut Stadt vielfach den Wunsch geäußert, das Jubiläum 2020 zu feiern. „Uns schwebt vor, das Jubiläum über das Frühjahr und den Sommer mit einem abwechslungsreichen Programm zu feiern, das wir gemeinsam mit allen Interessierten entwickeln wollen“, erklärt der Verwaltungschef.

Die Stadt wolle dabei das breite bürgerschaftliche Engagement aufgreifen und koordinieren, avisiert Krützen. „Zuständig dafür wird in der Stadtverwaltung Heinz Laumann sein“. Dieser war bei der Gartenschau vor 25 Jahren an verantwortlicher Stelle für das Großprojekt engagiert. „Heinz Laumann war Prokurist der damaligen Landesgartenschau-GmbH“, informiert Krützen, „Ich freue mich, dass sich mit ihm ein Veteran der Landesgartenschau um dieses Thema kümmert, und ich bin gespannt, was uns im nächsten Jahr erwartet.“

Die Stadt will nun auf die Vereine zugehen und gemeinsam in den Prozess einsteigen. „Schon jetzt „engagieren sich viele Menschen konkret rund um dieses Thema“, stellt Bürgermeister Klaus Krützen fest. So kümmere sich der Verkehrsverein um die Restaurierung des Ettl-Rades. Der Förderverein Stadtpark Grevenbroich arbeite mit viel Elan daran, den Stadtpark in wesentlichen Elementen wieder in den Zustand zurückzuführen, der zur Landesgartenschau bestand. Auch die Wiedererrichtung der „Pappelmänner“ auf der Stadtparkinsel zu Beginn des Jahres sei durch das Engagement dieser beiden Vereine und des Fördervereins des Museums Villa Erckens möglich geworden, lobt Krützen. Auch der Kunstverein hat im Frühjahr angekündigt, einen Beitrag zum Jubiläum zu leisten.

Die Landesgartenschau sei bei vielen Bürgern noch in guter Erinnerung, meint Krützen. Die enge Verknüpfung zwischen Innenstadt und Gartenschau-Gelände präge das Stadtbild auch heute, fügt er hinzu. Auch das Schneckenhaus geht auf die Landesgartenschau zurück. Der Rat hat jetzt beschlossen, das Umweltzentrum im Schneckenhaus in städtischer Regie zu erhalten. Der Plan, es an einen anderen Betreiber abzugeben, ist vom Tisch.

(NGZ)