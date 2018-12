Beliebter After-Work-Treff in Grevenbroich: Im Mai fällt der Startschuss für die Feierabendmarkt-Saison

Grevenbroich After-Work-Partys gibt es viele, aber kaum jemand feiert seinen Büroschluss so wie die Grevenbroicher. Der Feierabendmarkt ist eine der bestbesuchtesten Veranstaltungen, die es in der Stadt gibt. Bislang vom ehemaligen Rathaussprecher Robert Jordan organisiert, wird er jetzt vom Stadtmarketing-Verein betreut. Lena Lüken zeichnet verantwortlich.

„Die Termine stehen bereits“, skizziert die Vorsitzende wie es im kommenden Jahr weitergehen wird. Der Startschuss für die neue Saison soll am 15. Mai fallen. Wie gewohnt geht es dann immer mittwochs alle 14 Tage bis in den Oktober weiter. Ginge es nach den Gästescharen, könnte die Taktung erhöht werden. Das ist nicht geplant. „Wir müssen schauen, was auf Dauer ausgeweitet werden kann, 2019 halten wir aber an der Anzahl der Termine fest“, sagt Lüken. Noch diskutiert wird über eine Erweiterung der Öffnungszeiten, über die zu Jahresbeginn entschieden werden soll.