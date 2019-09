Lesung in Grevenbroich : Vom Leben zwischen zwei Welten

Hülchrath Menschen, die zwischen zwei Welten leben und sich in beiden Welten unwohl fühlen. Darum ging es bei der Autorenlesung in der ehemaligen Synagoge in Hülchrath mit Jessika Kuehn-Velten aus Grevenbroich und Marina Jenkner aus Wuppertal im Rahmen der Ausstellung „Aus sechs Jahrzehnten“ von Usula Küppers.

„Meine Kurzgeschichten drehen sich um Menschen, die eine gebrochene Biographie haben, die in ihrer Kindheit ein Trauma bewältigen mussten“, berichtet Kuehn-Velten. Erstmals habe sie damit Erfahrungen aus ihrem Beruf als Kindertherapeutin in ihre literarische Arbeit einfließen lassen. „Ich gebe zwar nichts eins zu eins wieder, aber das, was in meinen Texten vorkommt, ist ein Konglomerat aus Geschichten, die ich als Therapeutin gehört habe“, erzählt sie. So wie die Geschichte „Der Schrei“, die sie vorliest. Ein Junge erzählt, wie schrecklich er den Schrei seiner psychisch kranken Mutter fand und dass er sich nichts sehnlicher gewünscht habe, als dass dieser Schrei von ihm und seiner Mutter weggeholt werde. Stattdessen wurde die Mutter weggebracht, und er lebt nun bei einer tollen neuen Familie. Kann Fußballspielen, ist gerade eingeschult und wünscht sich doch so sehnlich seine Mutter zurück – sogar mit dem Schrei.