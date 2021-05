Auto-Check in Grevenbroich : Fahrzeug-Prüfer machen für fünf Tage Station in Orken

Mit seiner mobilen Prüfstation steuert der ADAC nächste Woche den Kirmesplatz in Orken an. Foto: ADAC/Badurina

Grevenbroich-Orken Fahrer können sich für einen Auto-Check anmelden. Geprüft werden unter anderem die Beleuchtung und die Bremsen. Was Fahrer wissen sollten – und welche Schutzmaßnahmen wegen Corona gelten.

Die mobile Prüfstation des ADAC Nordrhein macht von Montag, 17. Mai, bis Freitag, 21. Mai, Halt auf dem Kirmesplatz an der Richard-Wagner-Straße in Grevenbroich-Orken. Sowohl Mitglieder des Automobilclubs als auch Nicht-Mitglieder können an diesen Tagen wichtige Funktionen für die Verkehrssicherheit an ihren Fahrzeugen testen lassen. Die Technik-Experten des Mobilitätsclubs kontrollieren – unter Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften und Beachtung der Maskenpflicht – die Wirkung von Bremsen und Stoßdämpfern (abhängig von der Außentemperatur) und prüfen die Funktion der Fahrzeug-Außenbeleuchtung.