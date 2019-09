Sammel-Aktion in Grevenbroich : Wald-Früchte für guten Zweck

Grevenbroich/Bergheim Mit dem Herbst beginnt die Zeit der Eicheln und Kastanien. Das man neben Basteleien mit den gesammelten Früchten auch Gutes tun kann, beweist in diesem Jahr wieder Jill Beckert (24). Die gebürtige Grevenbroicherin sammelt für die Tauschaktion der Firma Haribo „Kastanien und Eicheln gegen Süßigkeiten“.

Bei der Aktion kommen deutschlandweit Kastanien und Eicheln für Wildtiere zusammen. Im Gegenzug spendet die Firma Süßigkeiten. Diese will Jill Beckert dann an kranke Kinder in mehreren Krankenhäusern verteilen.

Im vergangenen Jahr kamen bei der zentralen Sammelstelle, bei der Feuerwehr in Bergheim, mehrere Tonnen Eicheln und Kastanien zusammen. „Daraus erhielten wir im Tausch 260 Kilogramm Haribo“, sagt Jill Beckert, die die Aktion zusammen mit ihrem Freund Benjamin Giesen initiiert.

Einige hundert Kilogramm kamen dabei aus Grevenbroich. In Beckerts Heimatstadt sammelten viele Menschen über den Herbst hinweg Eicheln und Kastanien. Das möchte die engagierte Grevenbroicherin weiter ausbauen. „Zahlreiche Organisationen, wie etwa die Feuerwehr, bringen uns seit mehreren Jahren ebenfalls Eicheln und Kastanien vorbei“, erzählt Jill Beckert, die als Rettungsassistentin bei der Feuerwehr in der Stadt Bergheim im Rhein-Erft-Kreis arbeitet.

Die gesammelten Eicheln und Kastanien können täglich in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr in Bergheim an der Kölner Straße 155 abgegeben werden. Kleinere Mengen, die im Kofferraum transportiert werden können, dürfen in Grevenbroich in der Einfahrt des Hauses Auf der Artwick 51 abgegeben werden. „Wichtig ist, dass Eicheln und Kastanien getrennt gesammelt und getrocknet abgegeben werden“, sagt Jill Beckert.