Wohnen in Grevenbroich : SPD informierte über Neubaugebiet „An Mevissen“

Wevelinghoven Die Stadtratsfraktion war zu Gast in Wevelinghoven. Dort diskutierten die Ratsmitglieder mit rund 70 Bürgern über neuen Wohnraum für den Grevenbroicher Stadtteil.

Vor diesem Hintergrund habe die SPD-Fraktion im Rahmen der Haushaltsberatung auch einen umfassenden Antrag vorgelegt, der dafür sorgen soll, dass mehr Wohnraum in Grevenbroich geschaffen wird. Daniel Rinkert, Fraktionsgeschäftsführer der SPD im Rat der Stadt Grevenbroich, fordert daher: „Wir müssen in Grevenbroich für Familien, ältere Menschen, Wohngemeinschaften, allein Lebende und Alleinerziehende neue, aber vor allem bezahlbare Wohnungen schaffen.“ Florian Hempel, Beigeordneter für Bauen, Planung und Umwelt präsentierte gemeinsam mit Dorothea Rendel, Fachbereichsleiterin Stadtplanung die Pläne für das Neubaugebiet „An Mevissen“. Bei dem Projekt solle der Charakter der Gartenstadt erhalten bleiben. Zu diesem Zweck ist ein Grünzug vorgesehen. Auch solle die Bebauung weniger dicht erfolgen als im benachbarten Baugebiet „Am Böhnerfeld“.

Die anwesenden Bürger machten in der Versammlung deutlich, was sie sich von dem neuen Baugebiet erwarten. Zum einen, dass es schnell realisiert werde. Zum anderen, dass die Grundstückspreise bezahlbar blieben. In diesem Zusammenhang tritt die SPD dafür ein, dass Familien aus Grevenbroich Rabatte auf den Kaufpreis erhalten. Hierfür solle ein Punktesystem eingeführt werden. Des weiteren sprachen sich die Sozialdemokraten dafür aus, dass das Baugebiet an die überörtlichen Kreis- und Landstraßen angeschlossen wird. So könne der Straßenverkehr besser gelenkt werden.