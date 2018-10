Grevenbroich: Caritas-Aktion für preiswerten Wohnraum

Grevenbroich Mit einem „Zimmer auf der Straße“ macht der Caritasverband auf ein Problem aufmerksam: In Grevenbroich fehlt es an preiswertem Wohnraum. Für viele Menschen wird es immer schwieriger, eine bezahlbare Bleibe zu finden.

Zwar bietet die Caritas ihre Hilfe an – doch diese Arbeit wird immer schwieriger, weiß Jürgen Maukel. „Es fehlen sowohl Ein- als auch Mehrpersonen-Wohnungen, die von unserem Klientel bezahlt werden können“, berichtet der Mitarbeiter der Wohnungslosenhilfe an der Bergheimer Straße. Rund 150 Menschen sind aktuell bei der Caritas in Grevenbroich gelistet, die zwar eine Postadresse, jedoch keinen Briefkasten haben. „Ein Indiz für Wohnungslosigkeit“, sagt Maukel. In Notfällen bringt die Caritas ihre Klienten – oft Menschen mit Existenz-, Trennungs- oder Scheidungsproblemen – im städtischen Obdach am Rittergut in Noithausen unter – so lange, bis dass sich etwas Passendes findet. Doch die Erfahrung des Wohlfahrtsverbandes: „Wer diese Adresse einmal hatte, hat es noch schwieriger, einen normalen Wohnraum zu finden.“