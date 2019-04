Debatten-Camp in Grevenbroich : SPD fordert bezahlbarer Wohnraum

SPD-Generalsekretärin Nadja Lüders zur Zukunft der Gesellschaft beim 2. Debattencamp im Alten Schloss Grevenbroich. Foto: Tinter, Anja (ati)/Anja Tinter

Grevenbroich Wie sie Zukunft gestalten wollen, diskutierten Nadja Lüders und Gäste beim Camp.

Von Kurt Lehmkuhl

Die SPD im Rhein-Kreis Neuss will auch nach dem Ende der Verstromung an der Nutzung der Braunkohle festhalten, wenn auch in anderem Maß als bisher. Das ist ein Ergebnis des zweiten Debattencamps, zu dem Parteimitglieder und Bürger sich im Alten Schloss Grevenbroich trafen.

„Ziel dieses Debattencamps sollte es sein, ein Meinungsbild über den Strukturwandel, über das zukünftige Leben und Arbeiten und die fortschreitende Digitalisierung zu erhalten sowie insbesondere das innerparteiliche Erneuerungsbestreben voranzutreiben“, erläuterte Andreas Behncke, der an Stelle des erkrankten Kreisvorsitzenden Daniel Rinkert alle begrüßte. Die Ergebnisse der acht Diskussionsgruppen werden nun ausgewertet, in Anträge umgewandelt und beim Kreisparteitrag am 29. Juni als Beschlüsse an die Landes- und Bundesgremien der SPD weitergegeben.