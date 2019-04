Am Flutgraben in Grevenbroich : Strandbar Evita Beach startet am Ostersamstag in die Saison

Timo Gössing steckt mitten in den Vorbereitungen für die neue Saison am Evita Beach. Am Samstag erwartet er die ersten Gäste. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Der Betreiber Timo Gössing möchte an das erfolgreiche Vorjahr anknüpfen. Viel bewährtes bleibt erhalten. Einen Wechsel gibt es jedoch beim Catering.

Noch liegt ein ordentliches Stück Arbeit vor Timo Gössing bis am Samstag die ersten Cocktails über die Theke gehen. Der 28-jährige packt schon die ganze Woche lang fleißig an, damit die nächste Saison von Evita Beach pünktlich zum warmen Osterwochenende beginnen kann.

„Es läuft zwar nicht alles genau so wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir sind im Zeitplan“, sagt Gössing. Die Aufgabenliste ist am Mittwoch noch lang. Banner müssen aufgehängt, Zelte und Strandkörbe errichtet und der Container neu gestrichen werden. Deadline ist am Samstag um 14 Uhr. Dann öffnet Evita Beach erstmals im neuen Jahr. Abends wird DJ Lil Cash den ersten Partygästen einheizen. Dahinter steckt der gebürtige Grevenbroicher Engin Turhan. Sein Hit „Brand New“ mit dem Kölner Künstler „Baby Brown“ wurde 2015 zum Charterfolg.

„Zur Eröffnung gibt es außerdem eine große Ostereiersuche“, sagt Gössing. Rund 500 Eier will er auf dem Gelände verstecken, die dann von den Gästen gefunden werden können. Wie im Vorjahr wird auf der überdachten Bühne des Evita Beach Ende Juli wieder das Festival „Rock this Town“ stattfinden. Auch Events zum Vatertag und zum Tanz in den Mai sind geplant.

„Es gibt noch weitere Ideen: Eine 80er-Party, ein Familienfest. Das ist für uns alleine jedoch alles schwer zu stemmen. Hier sind wir auf Unterstützung angewiesen“, sagt Gössing. Da Evita Beach ein reines Saisonprojekt ist, arbeitet er vor allem mit Schülern und Studenten zusammen, die für einen Nebenverdienst aushelfen. Große Planungssprünge seien da nur schwer möglich.

Einen Wechsel wird es im Catering geben. „Die Rauchmeister“ haben sich im Verlauf der letzten Saison aufgelöst. Statt Burger und Hot Dogs wird es daher künftig Flammkuchen, Pizza, Pide und Baguettes am Grevenbroicher Strand geben. Als neuer Partner wurde dafür die österreichische Aufbackfirma „Resch & Frisch“ engagiert. Auch einen neuen Eistee wird Evita Beach präsentieren, während sich die geplante Evita Beach-App vielleicht noch bis 2020 verzögern könnte.