XXL-Abenteuerspielplatz in Neurath wird noch attraktiver : Freizeitpark wird weiter ausgebaut

„Bobbolandia“-Mitarbeiterin Hildegard Habke beim Blick durchs Riesenkletterrad auf der XXL-Wasserwiese. Die Spiel-Attraktion ist jetzt neu installiert worden. Foto: Tinter, Anja (ati)

Bislang ist die Neurather Freizeitanlage ein reines Freiluftvergnügen. Im Herbst soll um etwa 15.000 Quadratmeter erweitert werden. Überlegt wird, das neue Areal dann teilweise zu überdachen. So entstünde ein Allwetterpark.

Ende März begann in den meisten großen Freizeitparks Deutschlands die Sommersaison. So auch in „Bobbolandia“. Wichtigste Neuheit in Grevenbroichs Abenteuerland: Im Herbst soll das Gelände weiter ausgebaut werden. Das berichtet Thomas Glisin, zusammen mit Kai Fischer Betreiber des XXL-Spielplatzes. Noch vom Hauptpark durch einen Zaun getrennt, wird das zukünftige Gebiet von etwa 15.000 Quadratmetern derzeit vorbereitet, wie der Betreiber über den Stand der Dinge sagt. „Ein Arbeitsweg ist so angelegt, dass er von entsprechenden Baufahrzeugen genutzt werden kann.“

Darüber, welche weiteren Attraktionen tatsächlich platziert werden sollen, hüllt sich der Freizeitparkchef noch in Schweigen. „Wir sind ja keine Planer“, behauptet er über den „großen Ideen-Pool“. Eine Überlegung bei der Ausgestaltung ist, das neue Areal teilweise zu überdachen. „Bislang sind wir ein reiner Freiluftpark“, bis auf an den Grillstationen gibt es „keine Überdachungen“, vor allem nicht, was Spielgeräte angeht.

Info Abenteuerland auf Ex-Wellenbadgelände Geschichte 2015 übernahm das Betreibertrio Klaudija Glisin, Kai Fischer und Thomas Glisin per Pachtvertrag das Ex-Wellenbadgelände in Neurath. Die Vertragsdauer beträgt 20 Jahre. Angebot Spielspaß an Land und im Wasser sowie 70 Grillstationen gehören zum 60.000 Quadratmeter weiten Park dazu. Planung Um weitere 15.000 Quadratmeter soll der Park erweitert werden. Vorbereitende Maßnahmen wurden ergriffen.

Das könnte an dieser Ecke anders werden. „An Regentagen könnten Kinder dann trotzdem spielen. Und wir wären dann ein Allwetterpark.“ Wobei sich Glisin und Mitstreiter über die Besucherfrequenz „wirklich nicht beschweren können. Wir sind sehr zufrieden mit der vergangenen Saison“, sagt er über die Bilanz 2018. „Es hängt halt alles sehr vom Wetter ab. Bei schönem Wetter posten wir auch nichts mehr in sozialen Netzwerken oder machen Reklame, da ist ,Bobbolandiasowieso voll.“ An Spitzentagen zählt der Freizeitpark bis zu 3000 Besucher.’

Sie alle strömen auf das 60.000 Quadratmeter weite Spiel- und Freizeitvergnügen, das Familien kompatibel ist. Damit die Jüngsten im Kinderwagen problemlos von den einzelnen Spiel- und Aufenthaltsgelegenheiten wie Kettcar- oder Seilbahn, Wasserspraypark oder Grillhäusern und auch Senioren ihre Rollatoren hinter den umherspringenden Enkeln herschieben können, wurde das Wegenetz aus- und umgebaut. Besonders beliebt ist „Bobbolandia“ bei Grill-Freunden. Zu den 70 Grillhütten soll jetzt eine zentrale Grillstation aufgebaut werden. „Nur zur Zubereitung, nicht zum Verweilen.“ Die entsprechenden Gerätschaften sind angeschafft und sollen auf einer der Rasenfreiflächen installiert werden. „Bis Mitte Mai sind wir damit fertig“, weitere Veränderungen stehen nicht an.

„Bei allem, was wir machen, wollen wir einen Spielwert schaffen und setzen auf Qualität“, sagt Thomas Glisin. 2015 als reiner Wasserspielplatz auf dem vormaligen Gelände des Wellenbads gestartet, hat sich der Freizeitpark längst generationenübergreifend etabliert. Als neue Spaßattraktion steht jetzt ein überdimensioniertes Kletterrad nebst Wackelpilz auf einem Wassergelkissen bereit. „Wir haben sehr viele Ideen zur Ausgestaltung. Aber oft ist es schwer, sie umzusetzen“, so schwebt den Parkbetreibern schon lange ein Spielspaß mit Softbällen vor. „Aber wenn sie im Wasser landen, werden sie unbrauchbar, andere Gäste stecken sie einfach ein und nehmen sie mit“, das sei „zu kostenintensiv“.