Bauland in Grevenbroich: UWG: Grundstücks-Rabatte für Grevenbroicher Familien

Grevenbroich Da Bauland sowohl knapp als auch teuer ist, sollen Grevenbroicher Familien beim Kauf von städtischen Grundstücken künftig besonders gefördert werden. Das fordert die UWG in einem Antrag, den der Rat jetzt zur Bearbeitung an die Stadtverwaltung verwiesen hat.

Nach Vorstellung der Unabhängigen Wählergemeinschaft sollen Familien mit einem Kind, die noch kein Wohneigentum haben, künftig einen Preisnachlass von fünf Prozent beim Kauf von städtischen Grundstücken erhalten. Grevenbroicher mit zwei Kindern hingegen sollen von einem zehnprozentigen Rabatt profitieren. Bei drei Kindern sollen es 15 Prozent sein; Familien mit vier und mehr Kindern sollen einen Preisnachlass von bis zu 20 Prozent bekommen. Darüber hinaus schlägt die UWG in ihrem Antrag vor, dass Grevenbroicher Bürger in Zukunft beim Kauf von städtischen Grundstücken bevorzugt behandelt werden sollen. Voraussetzung: Sie müssen mindestens seit zwei Jahren ihren Wohnsitz in der Stadt haben.

„Durch dieses Vorgehen würden die vorher genutzten Wohnungen oder Immobilien in Grevenbroich wieder dem Markt zugeführt werden“, argumentiert Carl Windler. „Dadurch entsteht einerseits mehr verfügbarer Wohnraum in unserer Stadt – was andererseits dabei helfen kann, dass sich Wohnungssuchende nicht in einer der umliegenden Kommunen nach einer attraktiven Bleibe umschauen.“