Einsatz in Grevenbroich : Polizei ermittelt nach Tod eines Kleinkindes - Mutter wird verdächtigt

Einsatz in Grevenbroich

Grevenbroich Staatsanwalt und Polizei ermitteln gegen eine 27 Jahre alte Frau aus Grevenbroich. Sie steht im Verdacht, ihren kleinen Sohn getötet zu haben.

Wie die Polizei mitteilt, rief die 27 Jahre alte Frau am Dienstag Rettungskräfte zur Hilfe. Sie gab an, ihr fast zweijähriges Kind leblos in seinem Bett aufgefunden zu haben. Der Notarzt stellte vor Ort den Tod des kleinen Jungen fest.