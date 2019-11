Terminübersicht : Kinder ziehen wieder mit St. Martin durch die Grevenbroicher Stadtteile

Grevenbroich In vielen Kitas und Grundschulen sind die Laternen für das Martinsfest schon gebastelt. In den nächsten Tagen ziehen die Martinszüge wieder durch die Stadtteile. Eine Übersicht.



Allrath Sankt Martin zieht am Mittwoch, 6. November, durch den Ort. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr an der Matthäus-Kirche.

Barrenstein Am Sonntag, 10. November, ist Martinszug. Um 17 Uhr geht es an der Kita los.

Elfgen Sankt Martin zieht am Montag, 11. November, durch den Ort. Um 17.30 Uhr findet ein Wortgottesdienst in der Georg-Kirche statt, danach (18 Uhr) beginnt der Umzug.

Elsen Der Umzug startet am Montag, 11. November, 17 Uhr, auf dem Kirmesplatz.

Gustorf Der Förderverein der Grundschule Erftaue organisiert den Martinuszug am Donnerstag, 14. November. Um 16 Uhr geht es an der Hünselerstraße los.

Hemmerden St. Martin zieht am Freitag, 15. November. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Kirchplatz.

Hülchrath Am Samstag, 9. November, kommt St. Martin nach Hülchrath, Mühlrath und Münchrath. Der Umzug beginnt um 17 Uhr auf der Straße „Zum Vogelsang“.

Kapellen Der Martinszug zieht am Montag, 11. November, 17.30 Uhr, von der Grundschule aus. Mantelteilung und Martinsfeuer finden auf dem Kirmesplatz statt.

Laach Der Umzug findet am Samstag, 9. November, statt. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Wilhelm-Laux-Haus, wo anschließend auch die Tüten ausgegeben werden.

Langwaden Das Martinsfest wird am Mittwoch, 6. November, gefeiert. Der Umzug beginnt um 18.15 Uhr.

Neuenhausen Am Montag, 11. November, zieht St. Martin durch den Ort. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Grundschule am Welchenberg.

Neurath Das Martinsfest wird am Freitag, 15. November, gefeiert. Der Umzug beginnt um 17.30 Uhr.

Neukirchen Der Martinszug startet am Montag, 11. November, 17.30 Uhr. Vorher (17 Uhr) ist eine kleine Eröffnungsfeier in der Jakobus-Kirche. Die Laternen der Kindergärten und Schulklassen werden am Mittwoch, 6. November, von 17 bis 19 Uhr in der Jakobus-Grundschule ausgestellt.

Noithausen Sankt Martin reitet am Donnerstag, 7. November, durch den Ort. Treffpunkt: 17.15 Uhr an der Grundschule „Arche Noah“.

Orken Am Montag, 11. November, treffen sich die Kinder um 17 Uhr auf dem Schulhof der Gesamtschule zum Martinszug.

Stadtmitte Der Umzug findet am Donnerstag, 7. November, statt. Beginn ist um 16.45 Uhr auf dem Marktplatz, dort wird St. Martin seinen Mantel teilen.

Südstadt Am Dienstag, 12. November, 18 Uhr, zieht der Fackelzug mit dem heiligen Martin zum Feuer auf dem Kirmesplatz. Im Anschluss bekommen die Kinder eine Martinstüte im Jugendtreff GoT.

Wevelinghoven Die Kinder treffen sich am Donnerstag, 7. November, 18 Uhr, auf dem Schulhof der Gebrüder-Grimm-Schule. Um 18.15 Uhr beginnt der Umzug. Bereits ab 17 Uhr bietet die Werbe und Interessengemeinschaft Wevelinghoven auf dem Marktplatz Glühwein und andere Getränke, Reibekuchen und Grillwürstchen an.