Stadt prüft neue Verordnung : Wird Hundekot-Beutel bald zur Pflicht?

Richtig so: Wenn Spike sein Geschäft gemacht hat, greift Frauchen zum Hundekotbeutel – und der gehört dann in den Abfalleimer. Die Tüten könnten bald zur Pflicht beim Gassi gehen werden. Foto: Anna Schwartz

Grevenbroich Die mehr als 2200 Hundehalter in Grevenbroich müssen möglicherweise künftig beim Gassi gehen eine Plastiktüte mitnehmen. Die Stadt prüft, ob ein Kotbeutel zur Pflicht werden soll. Beschwerden über „Tretminen“ häufen sich.

Von Wiljo Piel und Carsten Sommerfeld

Alle sechs Monate werden die etwa 40 Hundekotbeutel-Spender rund um die Innenstadt aufgefüllt: 100.000 Tüten sind dann fällig. Gut möglich, dass die bald einen noch reißenderen Absatz finden werden. Denn im Rathaus wird zurzeit geprüft, ob jeder Hundehalter künftig einen Kotbeutel mit sich tragen muss, wenn er mit seinem Vierbeiner Gassi geht.

Die „Tretminen“ auf Bürgersteigen, an Straßenrändern oder in Grünanlagen sind immer wieder ein Aufreger-Thema. Längst nicht jeder Halter nimmt das Ergebnis des Hundegeschäfts mit und entsorgt es in einem Abfalleimer. Zwar bittet die Stadt mit Beträgen von 70 und 140 Euro kräftig zur Kasse, wenn jemand die Hinterlassenschaft seines Tieres liegen lässt – doch: Kontrollen des Ordnungsamtes sind bisher kaum wirksam. „Um Hundebesitzern einen Verstoß nachzuweisen, müssen wir schon beobachten, dass ihr Hund sein Geschäft verrichtet und sie dann den Kot liegen lassen“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner. Die Überlegung für eine Kotbeutel-Mitführpflicht sei der Versuch, „eine bessere Handhabe zu bekommen, um den Hundebesitzer in die Pflicht zu nehmen“.

Funktion Stadt-Verordnung zur Beseitigungspflicht In der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt heißt es: Zur Aufsicht über Tiere „Personen, die Hunde oder andere Tiere halten oder führen, haben dafür zu sorgen, dass ihre Tiere nicht ohne Aufsicht im Gebiet der Stadt...umher laufen.“ Zu Hinterlassenschaften „Wer auf Straßen oder in Anlagen Tiere, insbesondere Pferde und Hunde, mit sich führt, hat die...Verunreinigungen unverzüglich und schadlos zu beseitigen.“

Die Stadt Wuppertal hat bereits Konsequenzen gezogen. „Es war bei uns schon immer Pflicht, beim Spaziergang mit Hund ein Behältnis mitzuführen, in dem man den Kot aufnehmen kann. Doch wenn es zu Kontrollen kam, wurde auch mal ein Papiertaschentuch oder eine Handtasche vorgezeigt“, erläutert Thomas Eiting von der Pressestelle der Stadt. Im Sommer sei dann die Straßensatzung geändert worden. „Nun muss definitiv ein Kotbeutel dabei sein.“ In Grevenbroich stehen Entscheidungen wie diese noch aus, in diesem Jahr sei mit einer Mitführpflicht nicht zu rechnen“, sagt Stephan Renner.

Auf Initiative des Werberings wurden vor einigen Jahren etliche Kotbeutel-Spender in der Innenstadt aufgestellt, ebenso an den Hauptspazierwegen, die in den Bend führen. „Sie werden rege genutzt“, sagt Mit-Initiator Victor Göbbels. „Jedes halbe Jahr müssen sie aufgefüllt werden.“ Die Beutel werden hauptsächlich durch Spenden finanziert, etwas mehr als 1400 Euro müssen dafür jährlich zusammen kommen.

Sollte es zu einer Mitführ-Pflicht kommen, befürchtet Göbbels, dass es zu einem noch größeren „Run“ auf die Boxen kommen wird. Und er stellt klar: „Die darin enthaltenen Tüten sind nur für den Notfall gedacht – also für den Fall, wenn jemand seine eigenen Beutel zu Hause vergessen hat.“ Die gebe es im Handel für Tierbedarf – „und zwar für wenig Geld“.

Was Victor Göbbels vermisst, sind ausreichend Papierkörbe, in der die gefüllten Beutel entsorgt werden können. „Es ist nicht ganz angenehm, mit einer vollen Kottüte, die in der Regel nicht geruchsdicht ist, durch die Gegend zu laufen und keinen Papierkorb zu finden“, sagt der Hundehalter. Hier müsse entsprechend nachgesteuert werden.