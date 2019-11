Bruderschaften beenden die Schützenfest-Saison : Bezirksverband krönt sein Königspaar in Neurath

Bezirksverband krönt sein Königspaar in Neurath

Neurath Mit einem „Brings“-Abend lässt der St. Sebastianus-Bürgerschützenverein am Freitag, 8. November, sein 500-Jahr-Jubiläum ausklingen. Am Abend darauf wird Neurath aber noch einmal zur Schützenhochburg.

Der 2500 Mitglieder zählende Bezirksverband Grevenbroich veranstaltet dort am Samstag seinen Königsehrenabend. Er beginnt um 18.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt an der Donaustraße. Im Anschluss werden die Neurather Schützen die offiziellen Jubiläumsgaben des Landes NRW und des Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften erhalten. Danach wird es festlich: Bezirksbundesmeister Robert Hoppe wird das scheidende Bezirkschützenkönigspaar Dirk und Britta Weckner (Neuenhausen) verabschieden und dessen Nachfolger Andreas Pfankuch und Brigitte Paulußen (Garzweiler) krönen. Der neue Regent Andreas Pfankuch ist 54 Jahre alt, Unternehmer und seit vielen Jahren Mitglied seiner Heimatbruderschaft, in der er das Amt des Jungschützenmeisters bekleidet. Im Mai übernahm er mit Ehefrau Brigitte die Königswürde.