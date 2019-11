Leben in Grevenbroich : Wahre Liebe: Seit 50 Jahren kocht Karl für Maritta

Grevenbroich Vor 50 Jahren sagten Maritta und Karl Pawlikowski auf dem Grevenbroicher Standesamt „Ja“ zueinander. Feiern werden sie mit den Kindern und den Enkeln Marco (33) und Ingo (31) bei einem guten Essen in der Alten Schmiede.

Maritta (84) wurde in Wuppertal geboren und wuchs in Wevelinghoven auf. Die gelernte Einzelhandelskauffrau bekam ihre erste Arbeitsstelle bei C&A in Grevenbroich. Karl Pawlikowski (85) ist ein Grevenbroicher Urgestein, „am Eng“ geboren und mit sieben Geschwistern aufgewachsen. Nach einer Schneiderlehre schulte er um zum Meier, um in der Grevenbroicher Molkerei und später in einem Milchhof in Derendorf zu arbeiten.

Maritta und Karl Pawlikowski sind seit 50 Jahren verheiratet. Foto: Dieter Staniek

1968 traf Karl auf Maritta. Beim Kapellener Schützenfest stand Pawlikowski vor einer Kneipe am Bahnhof und wollte zurück nach Grevenbroich. „Da kam Maritta mit einem Auto vorbei und hat mich nach Hause gefahren. Und es hat gefunkt !“ Ein Jahr später, am 5. November, wurde geheiratet. Maritta brachte zwei Kinder mit in die Ehe. Sohn Frank (heute 58) wohnt in der Nähe der Eltern. Tochter Claudia (55) lebt in Gierath.

1970 fing Maritta bei der Stadt Grevenbroich an und unterstützte ihren Mann in der Hausmeisterei. Im April 1980 zogen sie in das „kleine Knusperhäuschen“, das an den Torbogen von Haus Hartmann grenzt. Das Alte Schloss, Haus Hartmann und Villa Krüppel fielen in die Zuständigkeit der Eheleute. Dort fühlen sie sich heute noch wohl. „Hier wohnen wir zentral und umgeben von viel Grün“ schwärmt die Jubilarin. Ihr Mann war Mitglied in der Karnevalsgesellschaft „Erftgrafen“ und marschierte mehr als 40 Jahre in den Reihen der „Erftjäger“. Maritta Pawlikowki verbrachte ihre Freizeit gerne im Schlossbad.