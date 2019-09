Bezirks-Kronprinz von Grevenbroich : Neuer Bezirks-Kronprinz ist Andreas Pfankuch aus Garzweiler

Grevenbroich/Jüchen Der in Düsseldorf geborene Andreas Pfankuch errang die Kronprinzenwürde des Bezirksverbandes im Rahmen der Herbst-Delegiertentagung des Verbandes, die jetzt in Korschenbroich-Steinforth-Rubbelrath stattfand.

Der frisch gekürte Kronprinz des Bezirksverbandes Grevenbroich im Bund der historischen Deutschen Schützenbruderschaften heißt Andreas Pfankuch. Der 54-Jährige repräsentiert seit Mai diesen Jahres gemeinsam mit Partnerin Brigitte Paulußen die Bruderschaft in Garzweiler als Schützenkönigspaar. Dort ist er Mitglied in der Zuggemeinschaft des Jägerzuges „Waidmannsheil“. Der in Düsseldorf geborene Andreas Pfankuch errang die Kronprinzenwürde des Bezirksverbandes im Rahmen der Herbst-Delegiertentagung des Verbandes, die jetzt in Korschenbroich-Steinforth-Rubbelrath stattfand. Mit 27 vom 30 möglichen Ringen entschied Pfankuch den spannenden Schießwettbewerb zwischen den anwesenden Schützenkönigen aus den Bruderschaften Aldenhoven, Garzweiler, Gindorf, Hemmerden, Neuenhausen, Neurath, Steinforth-Rubbelrath und Wevelinghoven für sich.