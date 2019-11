Neues Angebot an Grevenbroicher Schulen : Trainings sollen Mobbing und Gewalt vorbeugen

Neues Angebot an Grevenbroicher Schulen

Grevenbroich Wie können Kinder und Jugendlichen frühzeitig die Gefahr von Mobbing, Beleidigungen oder sogar von Gewalt erkennen und wie sollen sie darauf reagieren? Ratschläge dazu können bei Sozialkompetenz-Trainings vermittelt werden.

Solche Angebote möchte die Stadt Grevenbroich flächendeckend an ihren weiterführenden Schulen schaffen. Mit diesem Thema befasst sich der Jugendhilfeausschuss am morgigen Dienstag, 5. November.

Im September habe es an der Wilhelm von Humboldt-Gesamtschule erstmals ein Sozialkompetenz-Training für die fünften Klassen gegeben. Bestandteil des Trainings waren unter anderem die Wahrnehmungschulung, um Gefahren frühzeitig zu erkennen, Handlungsstrategien bei Belästigung, die Stärkung des Durchsetzungsvermögens mit Hilfe von Körpersprache und Stimme sowie Gruppenübungen zur Reflexion von Mobbing. Zudem wurde trainiert, wie die Gewaltspirale unterbrochen werden kann. Auch ein Elternabend mit Informationen gehörte zum Programm.

Das Sozialkompetenz-Training könnte, wie Heesch erklärt, nun den weiterführenden Schulen als Ergänzung zu bestehenden Präventionsmaßnahmen zur Verfügung stellt – und ähnlich wie in der Nachbarstadt Neuss – flächendeckend angeboten werden. Da mit den Trainings ein externer Anbieter beauftragt werden soll, sei die Mehrbelastung für die Schulen gering.

Die Verwaltung schlägt dem Ausschuss vor, dass für den Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes zusätzliche 5000 Euro im Haushalt für 2020 eingestellt werden. Die Sitzung beginnt am Dienstag um 18 Uhr im Sitzungssaal im Bernardussaal neben dem Alten Rathaus in Grevenbroich. Unter anderem geht es auch um den geplanten Kindergarten in Neuenhausen.