Bürgermonitor aus Grevenbroich : Künftig mehr Bänke im Stadtpark

Grevenbroich Die Klagen über zu wenig Bänke im Grevenbroicher Stadtpark sollen bald ein Ende haben. Neue Sitzgelegenheiten werden in Kürze aufgestellt. Das signalisiert Johannes Haas vom Förderverein für den Stadtpark.

„Wir haben die Situation geprüft und festgestellt, dass es insgesamt 17 Bänke auf dem gesamten Gelände gibt – mit den beiden, die direkt vor der Villa Erckens stehen, sind es sogar 19“, schildert der Vorsitzende. Aus dem Bestand der Stadtverwaltung sollen nun zwei weitere Sitzgelegenheiten in der „grünen Lunge“ postiert werden.

„Eine Bank werden wir direkt am Haupteingang postieren, gegenüber dem Rathaus, in der Nähe einer der beiden Brunnen“, sagt Johannes Haas. Die andere soll in der Nähe der Stadtparkinsel aufgestellt werden, mit Blick ins sogenannte Braunkohlewäldchen. „Ich denke, dass wir mit 21 Bänken ein gutes Angebot haben“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins.