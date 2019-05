Zertifikat für die Kita in Hülchrath : „Spatzennest“ ist jetzt ein Bewegungs-Kindergarten

Hülchrath Die Kita „Spatzennest“ in Hülchrath ist jetzt zum Bewegungskindergarten zertifiziert worden. Sie kooperiert mit dem Sportverein SG Neukirchen-Hülchrath.

Max schnappt sich den Ball und schleudert ihn gekonnt über die Drei-Meter-Markierung auf dem Boden. Sofort reißt er die Arme in die Luft und ruft stolz: „Geschafft, auf zur nächsten Station.“ Zusammen mit rund 80 weiteren Kindern absolviert er in der Kita „Spatzennest“ in Hülchrath das Mini-Sportabzeichen. An der nächsten Station müssen Max und die anderen aus dem Stand so weit wie möglich nach vorne springen. Dort steht schon Sabine Dicken vom Sportverein SG Neukirchen-Hülchrath bereit, um die Sprungweite zu messen.